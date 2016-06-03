اخبار الامارات .. الرئيس الموريتانى يعود إلى بلاده قادما من الإمارات

عاد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، قبل قليل الى نواكشوط قادما من أبو ظبى بعد زيارة صداقة وعمل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأفاد مصدر رسمى موريتانى بأن الزيارة "مكنت رئيس الجمهورية من إجراء مباحثات مثمرة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أتاحت هذه الزيارة للجانبين بحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور ودفع التعاون الثنائى إلى مستويات أرحب.

وتعتبر هذه ثالث زيارة يقوم بها الرئيس الموريتانى هذا العام لدولة عربية بعد زيارتى عمل ناجحتين احداهما لمصر والأخرى للسعودية.

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