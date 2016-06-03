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القبض على ربتى منزل والبحث عن صديقيهما لسرقتهما خليجيا بالإكراه فى الجيزة

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القبض على ربتى منزل والبحث عن صديقيهما لسرقتهما خليجيا بالإكراه فى الجيزة القبض على ربتى منزل والبحث عن صديقيهما لسرقتهما خليجيا بالإكراه فى الجيزة
ألقت مباحث الجيزة القبض على ربتى منزل لاتهامهما بالاشتراك مع عاطلين فى سرقة رجل أعمال خليجى بالطالبية بعد إيهامه بممارسة الرذيلة والاستيلاء على سيارته ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا من رجل أعمال خليجى الجنسية اتهم فيه عددا من الأشخاص بسرقة سيارته ومبلغ مالى بالإكراه.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العقيد أسامة عبد الفتاح، مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المجنى عليه تعرف على ربتى منزل واتفقوا على لقائه بشقته لممارسة الرذيلة، إلا أنهما استعانا باثنين من أصدقائهما وهددوا المجنى عليه بشقته واستولوا على سيارته ومبلغ مالى وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمتين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين الهاربين، حيث تم إعداد كمين لهما ومطاردتهما إلا أنهما تركا السيارة ولاذا بالفرار، وتم ضبط السيارة المسروقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت منطقة الطالبية قد شهدت أيضا واقعة مشابهة حيث استدرجت ربة منزل رجل أعمال خليجى الجنسية إلى شقتها لممارسة الرذيلة معها، ثم هدده زوجها واستولى منه على سيارته، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


>ربة منزل تستدرج خليجى لممارسة الرذيلة وزوجها يستولى على سيارته بالطالبية

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مصر 365