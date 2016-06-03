خادم الحرمين يبحث ووزير الخارجية الإيطالي العلاقات الثنائية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا باولو جينتلوني.

ونقل وزير خارجية إيطاليا لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، ودولة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لهما.

عقب ذلك تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، وسفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري.

من جانب أخر، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مؤسسة الملك سعود -رحمه الله-.

جاء ذلك خلال استقباله -رعاه الله- أمس في مكتبه بقصر السلام في جدة، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مؤسسة الملك سعود، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الذين قدموا للسلام على الملك المفدى وتدشينه -أيده الله- أعمال مؤسسة الملك سعود وبدء أعمالها.

وقد بارك خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إنشاء مؤسسة تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى، عرفانا لما قدمه -رحمه الله- من خدمات وأعمال جليلة لبلاده وأمته.

وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تدشينه -رعاه الله- ودعمه أعمال مؤسسة الملك سعود، سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزل له الأجر والمثوبة.

حضر التدشين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى.

.. ويستعرض معه تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

الملك سلمان مستقبلاً الأمراء مشعل وسطام وحسام أبناء الملك سعود

.. ويدشن أعمال مؤسسة الملك سعود وبدء أعمالها