اخبار سوريا .."أطباء بلا حدود" تطالب تركيا بفتح حدودها للاجئين السوريين

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية تركيا اليوم الخميس لفتح حدودها واستقبال نحو مئة ألف نازح سورى حوصروا بسبب المعارك الدائرة ، فضلا عن تقدم تنظيم داعش الأخير باتجاه الحدود.

وقال بابلو ماركو مدير عمليات الشرق الأوسط فى منظمة "أطباء بلا حدود" - فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - " إنه وبعد عمليات نزوح لا تحصى بسبب الهجمات العسكرية لم يعد هناك مكان يستطيع هؤلاء الناس أن يلوذوا به".

وأضاف المسؤول فى المنظمة أن تركيا حكومة وشعبا تبذل جهودا هائلة لمساعدة اللاجئين السوريين ، لافتا إلى أنها تقوم باستضافة نحو ثلاثة ملايين سوري.

وتابع " لكن اليوم لم يعد أمام أهل اعزاز سوى الاعتماد على (تركيا)، ونطلب من تركيا أن تظهر كرمها مجددا وتفتح أبوابها أمام المحاصرين فى اعزاز".

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