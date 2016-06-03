الحجر البيطرى بأسوان يفرج عن 3500 رأس من الجمال الحية الواردة من السودان

أفرجت سلطات الحجر البيطري بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، اليوم، عن شحنة تضم حوالى 3500 رأس من الجمال الحية، الواردة من دولة السودان عن طريق معبر أرقين البرى .

وذلك بعد أن أتمت شحنة الجمال مدة الحجر القانونية، وأثبتت نتائج سحب العينات من هذه الجمال، خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية .

كما تم تسليم شحنة الجمال للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين، تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية بمختلف المحافظات بمعرفة الجهات المختصة.

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