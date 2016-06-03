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جمد قلبك بروشتة طبية للحفاظ على سلامته.. أهمها الإقلاع عن التدخين وتجنب السمنة

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جمد قلبك بروشتة طبية للحفاظ على سلامته.. أهمها الإقلاع عن التدخين وتجنب السمنة جمد قلبك بروشتة طبية للحفاظ على سلامته.. أهمها الإقلاع عن التدخين وتجنب السمنة
سلامة القلب والحفاظ عليه من الإجهاد البالغ ومن الأمراض المستقبلية، أمر فى غاية الأهمية، يبدأ من ضبط عادات الإنسان اليومية، وممارسته لنمط حياة صحى لا يشوبه شائبة.

الدكتور رامى الروينى، استشارى أمراض القلب والقسطرة الشريانية التاجية، مدرب بمجلس الإنعاش الأوروبى، أكد أن الحياة بنمط صحى والاعتياد على ذلك منذ الصغر من أهم الخطوات الصحية للحفاظ على صحة القلب على الأمد البعيد، والوقاية من أغلب أمراضه التى قد تصيب البعض مبكرًا نتاج هذه الأسباب السالفة.

وأشار استشارى أمراض القلب والقسطرة التاجية، إلى أهمية تغيير نمط الحياة إلى نمط صحى للغاية، أسلوب مماثلا لنمط الحياة الصحيح الذى شجعنا عليه ديننا الحنيف، وهو نمط يخلو من كل العادات السيئة التى تسبب ضررا نفسيا وصحيا للإنسان.

وأوجز الدكتور رامى الرويني أبرز طرق الحفاظ على صحة القلب فى 4 عناصر أهمها:

1- الامتناع عن التدخين والإقلاع عنه، لأنه ودون شك أحد أهم عوامل انتشار أمراض القلب بشكل عام بين جميع الفئات العمرية خاصة لدى المراهقين والشباب سواء تدخين السجائر أو الشيشة
>2 -الاعتدال فى تناول الطعام ونوعياته وكمياته، واختيار الأطعمة الصحية بتأنٍ والبعد عن أنماط الطعام الضارة بصحة القلب، كالأطعمة الغنية بالدهون والدسم.

3- التركيز الشديد مع الوزن، ومحاولة ضبطه على الدوام، دون نحافة أو سمنة بالغة للحفاظ على القلب ووقايته الأمراض

4- تجنب التوتر وكل ما يليه ويشوبه من عصبية وقلق نفسى وكذلك البعد عن الضغوط العصبية، والحصول على قسط جيد وكافٍ من الراحة للجسم والعقل يوميًا


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