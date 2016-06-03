حملة على "فيس بوك" لمقاطعة شراء الدواجن بعد الارتفاع الجنونى فى أسعارها

دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حملة لمقاطعة شراء الدواجن، بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعارها فى الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلو لـ 22 جنيه، بينما وصل سعر كيلو صدور الدواجن لـ 65 جنيه.

وظهر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صفحة حملت عنوان " قاطع شراء الدواجن" لاقت صدى واسع بين مستخدمى الموقع، وقالت سمر صالح مؤسسة الحملة وأدمن الصفحة، إن الدواجن تعد البديل الرئيسى للحوم، التى ابتعد المواطنون عن شرائها نظراً لوصول كيلو اللحمة إلى 100 جنيه".

وتابعت قائلةً : "فوجئنا بارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن، التى وصلت فى أحيان كثيرة إلى 26 جنيه، بينما وصل سعر كيلو صدور الدواجن إلى 70 جنيه"، مشيرة إلى منافذ القوات المسلحة ومنافذ الأهرام، التى تعرض الدواجن بأسعار أقل ليست منتشرة بكثافة فى أنحاء الجمهورية.

وقالت شيماء سعيد، إحدى مؤسسات الحملة لـ "اليوم السابع"، "إن الهدف من الحملة الحد من ارتفاع الأسعار، فمثلاً حينما اللجوء إلى السمك لارتفاع سعر الدواجن واللحوم، يرتفع ما سعر السمك، ولذلك يجب مواجهة تجار الوجبات البديلة لعدم رفع أسعارها".

بالصور.. ارتفاع سعر الدواجن فى المزارع لـ22 جنيها للكيلو

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