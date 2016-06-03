حسام حسن: ترددت في الانتقال للزمالك قبل حضور المؤتمر الصحفي.. وشيء واحد ساعدني

"بعد الموافقة على الانتقال للزمالك وقبل الذهاب للمؤتمر الصحفي ترددت كثيرا" هكذا تحدث حسام حسن المدير الفني للمصري عن كواليس انتقاله للفريق الأبيض قادما من الأهلي غريمه التقليدي.

وانضم حسام حسن للزمالك مع توأمه إبراهيم عقب نهاية تعاقده مع الأهلي في عام 2000.

وتحدث لاعب منتخب مصر السابق لقناة "أون تي في" وكل ما يلي على لسانه.

"بعد نهاية إعارتي للعين الإماراتي وبالتالي نهاية تعاقدي مع الأهلي وعدم رغبتهم في التجديد حدثت أحمد رمزي في الزمالك ووافقت على العرض".

"اجتمعت بكمال درويش رئيس الزمالك وقال لي نريد الفوز بكأس مصر قلت له أنا لاعب معتاد على الفوز والانتصارات وحصد أي بطولة أشارك بها".

"الزمالك كان خسر الدوري سبع سنوات على التوالي ولكن بعد قدومي مع إبراهيم حصدنا ثلاثة ألقاب للدوري وظفرنا بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري".

"أثناء ذهابي للمؤتمر الصحفي ترددت كثيرا وفكرت في التراجع لأنني لم أكن أصدق إنني سأرتدي قميص آخر غير الأهلي الذي عشت عمري كله فيه حتى جماهيره لم تكن تصدق ما يحدث حينها".

"لكن شيء واحد ساعدني هو الاستقبال الرائع من جمهور الزمالك الذي وجدته حول مقر النادي وداخل مكان انعقاد المؤتمر الصحفي وهو ما جعلني أتجاوز الأمر سريعا".