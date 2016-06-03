حسام حسن يتحدث عن لحظة عودته إلى الأهلي بعد دعوة طاهر: غريب في منزلي

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للنادي المصري عن لحظة تواجده في احتفالية "صلة".

الأهلي بمجلس إدارته برئاسة محمود طاهر وجه دعوة لحسام حسن وتوأمه إبراهيم لحضور حفل توقيع النادي الأحمر عقدا قياسيا من الناحية المالية مع شركة صلة السعودية. (طالع حسام حسن يتحدث لـ FilGoal.com خلال حفل الأهلي)

وتحدث حسام حسن خلال ظهوره عبر قناة ONTV عن الحفل قائلا: "في كل احتفالية أو تكريم من النادي الأهلي لا يتم دعوة حسام حسن ولا إبراهيم حسن".

وأضاف "من حقك كصاحب إنجازات للنادي أن يتم دعوتك في مناسبات الأهلي. وغير ذلك هو إساءة للنادي".

وواصل "في حفل الأهلي مع شركة صلة بعد دعوة محمود طاهر المحترمة، شعرت بالغربة والحزن".

وتابع "شعرت بغربة عن بيتي وهذا ما أحزنني للغاية. رأيت مجموعة من اللاعبين القدام والجدد أيضا في مناصب بالنادي والتوأم لا".

وأوضح "نلعب في الأهلي منذ الصغر على عكس العديد من الأسماء. وهذا ما جعلني أشعر بالحزن وكأني غريب في منزلي".

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