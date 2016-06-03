حسام حسن يُعلنها: طلبت ضم شيكابالا إلى المصري.. أريد ذلك

أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري رغبته في ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" من الزمالك خلال سوق الانتقالات الحالية.

وتألق شيكابالا في وقت سابق مع حسام حسن في موسم 2010-2011 الذي سجل فيه 13 هدفا في واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق.

وقال حسام حسن: "شيكابالا من ضمن الأسماء التي طلبت التعاقد معها خلال سوق الانتقالات".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة ONTV "نعم طلبت ذلك من إدارة النادي".

وواصل "شيكابالا لديه ما احتاجه وهو أيضا يحتاج ذلك".

وأوضح "أفضل مواسم شيكابالا على الإطلاق كانت مع حسام حسن، وقتها كان نجم الدوري والهداف وأيضا خرج للاحتراف الأوروبي بعدها".