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وزارة الخارجية تكرّم موظفيها الاستثنائيين

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وزارة الخارجية تكرّم موظفيها الاستثنائيين وزارة الخارجية تكرّم موظفيها الاستثنائيين

كرم محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نخبة من موظفي الوزارة، ومنتسبيها المتميزين، والاستثنائيين،والذين كان لهم مساهمات في خدمة المجتمع خلال العام 2015.

وجرى التكريم بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وتم اختيار الموظفين المكرمين وفقاً لنظام المكافآت والحوافز المتبع بالوزارة، الذي يهدف إلى تشجيع الكوادر البشرية العاملة في الوزارة وتحفيزهم على الابتكار في العمل والتميز في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

تطوير

وكرم وكيل الوزارة 10 موظفين عن فئة الموظف الاستثنائي، الذين أسهموا في تطوير إجراءات العمل وتبسيطها، كما كرم 5 موظفين عن فئة الموظف المجتمعي، الذين كانت لهم مساهمات إيجابية في خدمة المجتمع الإماراتي.

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