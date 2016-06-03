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رئيس الأركان يحضر افتتاح معرض كاديكس 2016

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رئيس الأركان يحضر افتتاح معرض كاديكس 2016 رئيس الأركان يحضر افتتاح معرض كاديكس 2016

شهد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، فعاليات افتتاح المعرض الدولي الرابع كاديكس 2016 المتخصص للمنظومات الأسلحة والمعدات العسكرية الذي افتتحه إبمانغلي تاسمغتنميتوف، وزير الدفاع الكازاخستاني.

كما شهد افتتاح المعرض الذي أقيم في العاصمة الكازاخستانية أستانا، عدد من رؤساء الوفود المشاركة ورؤساء الأركان وكبار القادة ومديري الأجهزة الأمنية في مختلف دول العالم.

وقام رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له، بجولة في أجنحة المعرض الذي يشارك فيه مئات الشركات العالمية والإقليمية من مختلف دول العالم، والتي تعرض أحدث أنواع الأسلحة وآخر التقنيات في مجال الصناعات العسكرية.

وأعرب الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، عن بالغ شكره، لما لمسه من حفاوة وحسن ضيافة خلال زيارته جمهورية كازاخستان التي تعبر عن عمق العلاقة القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، لاسيما العسكرية.

وأشاد بما شاهده في المعرض، خصوصاً حسن التنظيم والتطور النوعي والكمي، سواء في عدد الشركات العارضة أو نوعية وحداثة المعدات المعروضة.

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