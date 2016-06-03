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الرئيس الأفغاني يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

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الرئيس الأفغاني يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة الرئيس الأفغاني يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

تسلم الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية أوراق اعتماد جمعة محمد عبدالله الكعبي سفيراً للدولة لدى كابول. ونقل جمعة الكعبي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الأفغاني، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مختلف المجالات.

وحمل الرئيس الأفغاني السفير تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لحكومة وشعب دولة الإمارات التقدم والازدهار.

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