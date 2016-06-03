غدا.. الحكم على 6 إخوان بتهمة حيازة مفرقعات

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت حكمها في اتهام 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بحيازة مفرقعات، واستعمالها على نحو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة بوسائلها لتحقيق أغراضها.

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