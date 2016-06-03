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17 يوليو.. جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرا دوليا لحماية البيئة والتنمية المستدامة

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17 يوليو.. جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرا دوليا لحماية البيئة والتنمية المستدامة 17 يوليو.. جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرا دوليا لحماية البيئة والتنمية المستدامة
تنظم كلية العلوم بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية المؤتمر الدولى الحادى عشر لعلوم البيئة تحت عنوان "العلوم الأساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة والتنمية المستدامة" وذلك الاحد 17 يوليو المقبل بمقر الكلية وبمشاركة الأساتذة والمتخصصين فى شئون البيئة بمختلف الجامعات المصرية والمؤسسات المعنية، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور خالد فهمى وزير البيئة واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق.

وقال الدكتور جمال عنان، وكيل كلية العلوم لشئون البيئة ومقرر المؤتمر، فى تصريحات صحفية، إن الكلية تحرص على إقامة فعاليات المؤتمر سنوياً للوقوف على الظروف البيئية وأحدث الأساليب العلمية لمواجهتها والتقليل من خطرها على الإنسان والكائنات الحية.

وأضاف أن المؤتمر خلال جلساته العلمية سيناقش عدة محاور هى: التقنيات العلمية لتدوير المخلفات، معالجة مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى، مقاومة التصحر، الأساليب العلمية الحديثة للإستفادة من المخلفات الزراعية، التلوث البيئى وأثره على الثروة السمكية، الطاقة المتجددة، مقاومة ظاهرة الإحتباس الحرارى، الأساليب العلمية للتنمية المستدامة، مقاومة الأوبئة ووقاية الإنسان والنبات والحيوان، التخلص من الملوثات البيئية بإستخدام الكائنات الدقيقة.

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