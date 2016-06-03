السبت.. نظر ثالث جلسات نفقة توأم "زينة وعز" وذلك للتحرى عن دخل الفنان

تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، السبت، ثالث جلسات دعوى نفقة توأم الفنانة زينة، وذلك بعد تأجيلها للاستعلام عن دخل الفنان أحمد عز وتقديم والمستندات.

وقد تغيبت الفنانة زينة عن حضور الجلسة السابقة، ومثل "معتز الدكر" و"محمد رمضان" كوكيلين عنها، وقدما 6 حوافظ مستندات تثبت بعض مصادر دخل الفنان أحمد عز، والتى بلغت 30 مليون جنيه، بخلاف ممتلكاته العقارية، وأوجه دخله الأخرى، وطالبا بحجز الدعوى للحكم وسرعة الفصل فيها، كما طالبا احتياطيا بورود باقى التحريات عن دخل وباقى ممتلكات الفنان.

كما تغيب الفنان أحمد عز عن حضور الجلسة، ومثل عمر عبد الرحمن وسارة درويش كممثلين عن الفنان، وطالبا بمنحهما أجلا للاطلاع على المستندات الجديدة المقدمة من دفاع الفنانة زينة .

وكان معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، وطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلى موكلته "عز الدين وزين الدين" بعد ثبوت نسبهما له، وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلستى التسوية حرك الدكر الدعوى.

دفاع زينة يتهم الفنان أحمد عز بالتسويف ومحاولة إطالة أمد التقاضى دون سبب