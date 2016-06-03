التحالف بقيادة أمريكا ينزل أسلحة جوا لمقاتلى المعارضة فى حلب السورية

(رويترز)>قال قيادى من مقاتلى المعارضة والمرصد السورى لحقوق الإنسان إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة والذى يحارب تنظيم داعش، فى سوريا أنزل أسلحة جوا إلى المقاتلين فى بلدة مارع فى شمال محافظة حلب

وقال القيادى الذى طلب عدم نشر اسمه، اليوم الخميس، إنه جرى إنزال ذخيرة، وذكر المرصد السورى أنه تم إنزال أسلحة وذخيرة.

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