الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو حول القدس وتحذر من فشل مبادرة فرنسا

أدانت جامعة الدول العربية التصريحات التى أدلى يها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى جلسة الكنيست الإسرائيلى أمس الأربعاء بشأن القدس المحتلة والتى قال فيها"أنه لا عودة إلى الواقع الذى ساد مدينة القدس ما قبل يونيو 1967 ،ولن نعود إلى ذلك الواقع ولا حاجة لأن نعتذر عن وجودنا فى القدس وأن مصيرنا مرتبط بها".

وأكدت الجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة ) فى بيان أصدرته مساء اليوم الخميس ،أن هذه التصريحات تكشف الموقف الحقيقى للحكومة الإسرائيلية إزاء عملية السلام ، مشيرة فى الإطار ذاته إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو السابقة عن إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين كانت للمناورة ولإفشال المبادرة الفرنسية للسلام وأن هذه التصريحات تعكس السياسة الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع على القضايا الأساسية التى ستتناولها أية مفاوضات لإحلال السلام ووضع شروط مسبقه مما يقوض أية فرصة لحل الدولتين.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولى وخاصة الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية للتحرك لإيجاد آلية لاحياء مفاوضات تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفى إطار جدول زمنى محدد لتطبيق حل الدولتين.

وطالبت الجامعة العربية بالتصدى للمراوغات الإسرائيلية الهادفة إلى إفشال أية مبادرة لإحلال السلام فى المنطقة، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى تصاعد وتنامى المزيد من الاضطرابات مما يؤثر سلبا على أمن وسلامة المنطقة والعالم بأسره.

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