اخبار فلسطين..إدانات لمحاولة شخص الاعتداء على كنيسة بئر يعقوب شرق نابلس

وكان عدد من المسيحيين والمسلمين نظموا اليوم الخميس وقفة تضامنية داخل الكنيسة ، تأكيدا على ادانة الاعتداء عليها والاستهداف راعى الكنيسة، وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلى فى نابلس عماد الدين اشتوى : إننا ندين هذا الحادث الذى طال كنيسة بئر يعقوب ، وندعو صناع القرار والأجهزة الأمنية لمتابعة هذا الملف الخطير الذى يؤدى إلى زرع الفتنة بين الأخوة المسيحيين والمسلمين.
وأضاف : إننا نعيش فى محافظة نابلس بأجواء عائلية تملؤها المحبة بين الطرفين ، فى الوقت الذى يستهدف الاحتلال أبناء الشعب الفلسطينى ولا يفرق بين مسلم ومسيحي".
وشدد على أهمية تكثيف الزيارات للكنيسة تضامنا مع المسحيين ، والاطلاع ما يوجد فيه من معالم أثرية.
>من جانبه ، قال راعى الكنيسة الأسقفية فى نابلس إبراهيم نيروز إن ما حدث هو استهداف لكنيسة بئر يعقوب من خلال إلقاء الحجارة والزجاجات عليه ، واقتحام الدير وتهديد كاهن الرعية الاب يوستينوس ، وتم رفع آلة حادة ، وألقت الشرطة على الجانى متلبسا وهو قيد التحقيق الآن.
وأضاف " مساء اليوم كان وقفة تضامنية مع راعى الكنيسة بمشاركة مجموعة من المسحيين والمسلمين ، وتم التركيز على أهمية الدير ، وأنه إن كانت العهدة العمرية كفلت وضمنت أمن المسيحيين والكنائس ، فهذا يعنى أن من يعتدى على هذه الأماكن المقدسة ، يزاود على العهدة العمرية".
>بدوره ، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤى أرزيقات أن القوة المشتركة تحركت صوب بئر يعقوب بعد وصول بلاغ بتعرض كنيسة بئر يعقوب للإعتداء.
وتابع: إن الشرطة ألقت القبض على شخص كان يحاول الاعتداء على راعى كنيسة بئر يعقوب، بعد تهديده بآلة وتم وتوقيفه إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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