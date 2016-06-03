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المتحدث العسكرى ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع المصرى وبنظيره الفرنسى

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المتحدث العسكرى ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع المصرى وبنظيره الفرنسى المتحدث العسكرى ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع المصرى وبنظيره الفرنسى
نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية، لقاء الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار قادة القوات المسلحة، مع وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لورديان فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتناول اللقاء، تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون فى المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
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مصر 365

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