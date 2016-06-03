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حسام حسن يكشف سبب غضبه رغم تسجيل متعب لهدف أمام كوت ديفوار

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حسام حسن يكشف سبب غضبه رغم تسجيل متعب لهدف أمام كوت ديفوار حسام حسن يكشف سبب غضبه رغم تسجيل متعب لهدف أمام كوت ديفوار

في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عام 2006 استضافت مصر منافستها كوت ديفوار في المباراة التي أٌقيمت بينهما لحساب المجموعة الأولى وفاز الفراعنة آنذاك بثلاثة أهداف لهدف.

ولكن خلال تلك المباراة التقطت عدسات الكاميرات عماد متعب وهو يحتفل بتسجيله لهدف ثان ورفع حسام حسن يده في غضب.. لماذا حدث ذلك الأمر؟ المدير الفني للمصري يجيب.

وتحدث حسام حسن لقناة "أون تي في" قائلا:"قام متعب بتسديد كرة ساقطة من أعلى حارس كوت ديفوار ولكنها ارتطمت بالعارضة".

وتابع"قمت بالمتابعة وتسديد الكرة برأسية عكس تجاه حارس المرمى من أجل جعل مهمة تصديه لها صعبة ولكنها لم تكن جيدة وجاء متعب وحولها للشباك".

وشدد حسام حسن"لم أغضب بسبب تسجيل متعب للهدف، بل لأنني لم أحرزه فهو إنجاز شخصي".

وواصل"حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر آنذاك كان يعتمد على أحمد حسام "ميدو" وعمرو زكي وعماد متعب وشعرت كأنني لاعب شاب يرغب في إثبات ذاته حينما يشارك بأي طريقة وكنت أرغب في تسجيل هدفا بسبب ذلك الأمر".

وأتم"هذا كان هو سبب رد فعلي في ذلك الوقت بوضع يدي على رأسي".

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