حوار في الجول - عرابي يتحدث: مواقف تثبت شخصية يول والفارق مع جوزيه.. والتاريخي متعب

ما الفارق بين مانويل جوزيه ومارتن يول في الأهلي؟ وما المواقف التي حدثت مع يول وكشفت شخصية الأخير؟ وماذا عن عماد متعب وعمرو جمال وإيفونا وأنطوي والمباريات المقبلة؟ أسامة عرابي المدرب العام للأهلي يتحدث.

الأهلي في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 29 مباراة بالدوري، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب الـ63 نقطة من 30 مباراة.

في إفريقيا ينتظر الأهلي بداية مشواره في المجموعة الأولى بتواجد الوداد المغربي وزيسكو الزامبي وأسيك أبيدجان.

مع مارتن يول لعب الأهلي 11 مباراة في 3 بطولات. فاز في 9 وتعادل مرة وخسر مرة. بداية رائعة للهولندي مع الفريق.

وتحدث أسامة عرابي في حوار مطول مع FilGoal.com عن مارتن يول وجوزيه وغيرها. وكل ما يلي على لسان المدرب العام للفريق.

مارتن يول والشبه والفارق مع جوزيه

"مارتن يول يثق في كل أعضاء الجهاز الفني. العلاقة بيننا قوية للغاية".

"يول شخصية محترمة جدا جدا وأسم كبير في عالم التدريب ويؤمن تماما بأهمية العمل الجماعي ولوجود دور لكل فرد في الجهاز. متفهم للغاية ذلك".

"التشابه مع جوزيه؟ الثنائي متشابه للغاية. العلاقة الرائعة مع الجهاز الفني متشابها، العلاقة مع الجماهير متشابها، كلاهما يعلم تماما كيف يتحدث مع اللاعبين ويجمعهم".

"الفارق مع جوزيه؟ الهدوء".

"جوزيه كان أكثر عصبية من مارتن يول. ولكن الثنائي متشابه بشدة".

"على المستوى الفني، جوزيه مدرسة مختلفة عن مدرسة مارتن يول. والثنائي أفضل من عملت معه".

مواقف تثبت شخصية يول

"مارتن يول شخصية محترمة ولديه خبرة كبرة جدا في مجال عمله. يمتلك ثقة بالنفس كبيرة جدا. يثق في نفسه وفي النادي وفي أعضاء الجهاز".

"من المواقف التي تثبت الشخصية المحترمة ليول، موقف الطائرة".

"من ضوابط النادي الأهلي هو تواجد المدير الفني ومدير الكرة في الدرجة الأولى في رحلات الطيران. على عكس باقي الأعضاء وباقي البعثة. عندما علم ذلك رفض، وصمم على تواجدنا كأعضاء الجهاز الفني بالكامل في نفس المكان".

"ولكننا أوضحنا له الأمر وأنه من بروتوكول النادي الأهلي. تفهم الأمر ولكن تأزم للغاية وأراد تواجدنا سويا".

- مارتن يول بدأ رحلته خارج مصر مع الأهلي بالسفر إلى أنجولا لمواجهة ريكرياتيفو في دوري الأبطال، ثم إلى أسوان لمواجهة الأخير بالدوري، ثم رحلة إلى الإمارات لمواجهة روما وديا -

"أيضا بعد مباراة الأهلي وروما تحدثنا معه كثيرا من أجل أن يكون أول من يصعد على المنصة التي شهد تتويج الفريق بالميداليات ولقب المباراة الودية".

"يول كان يرفض ذلك. أراد أن يكون خلف الجميع ليصبح أخر الأشخاص على المنصة. هو شخصية محترمة للغاية وإضافة كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي".

"ليس شخصية مصطنعة. إذا كان مصطنعا لاختفى ذلك بعد أسبوع أو شهر من تواجده. ولكنه ظهر بنفس الشخصية منذ أول يوم وحتى الآن".

أنطوي وإيفونا وعمرو جمال

"مارتن يول شعر بجون أنطوي في التدريبات. وهنا عامل الخبرة مع المدرب".

"شعر بحالته الجيدة في التدريبات على المرمى وفي المران بالكامل. ولذلك ظهرت فرص أنطوي وظهر الأخير".

"لم يكن مستوى أنطوي بالمفاجأة بالنسبة لنا. هو لاعب رائع ولم يحالفه الحظ بسبب إصابة ثم غياب".

"ماليك إيفونا قوة هائلة للنادي الأهلي. لدية السرعة والقوة والصناعة والتسجيل".

"إيفونا يهدر أكثر من فرصة، ولكنه يسجل أيضا. وهذا وضع طبيعي ولا يقلل من قيمته كمهاجم مهم للغاية وخطير بالنسبة للأهلي".

"عمرو جمال؟ العناصر كلها مهمة بالنسبة لنا. يوجد من يلعب ومن يجلس بديلا ثم ينقلب الحال وهكذا".

"كرة القدم لعبة متغيرات والكل يشارك".

"حزن أي لاعب لعدم المشاركة هو أمرا طبيعيا بكل تأكيد. يحدث في العالم أجمع".

"من يجلس على مقاعد البدلاء لليونيل ميسي يشعر بالحزن والضيق ويريد أن يلعب بدلا منه. هذا طبيعي في عالم كرة القدم".

"كل العناصر مهمة بالنسبة لنا في النادي الأهلي".

متعب التاريخي

"عماد متعب أحد علامات الكرة في النادي الأهلي ومصر".

"لا أحد يقدر على تقليل إمكانيات متعب وغفل تاريخه مع الأهلي. لاعب كبير صاحب تاريخ كبير".

"متعب من أفضل المهاجمين في تاريخ مصر. ليس هو اللاعب الذي أعطى الأهلي مباراة واحدة أو موسم أو موسمين فقط. لقد كتب التاريخ مع النادي".

"نسبة مشاركاته في المباريات في الوقت الحالي لن تغيير من حقيقة كونه أحد علامات النادي بكل تأكيد".

الدوري وإفريقيا

"كل المباريات المتبقية صعبة بكل تأكيد. لا يوجد أي مباراة سهلة في بطولة الدوري المصري، مباراة الإنتاج كانت من أصعب المواجهات نفس الحال لمواجهة وادي دجلة وأسوان وبتروجيت وغيرهم".

"ولكننا في حالة تركيز ونأخذ كل مباراة على حده وهدفنا حسم اللقب في المواجهتين المقبلتين".

- في حالة فوز الأهلي في المواجهتين المقبلتين أمام الداخلية والمصري يتوج رسميا بطلا للدوري -

"في إفريقيا من وجهة نظري المجموعتين متساويتين. وكل المباريات صعبة لا يوجد أي مواجهة سهلة".

"نتمنى التتويج ببطولة دوري الأبطال والمشاركة في كأس العالم للأندية".

الصفقات

"لم نتحدث حتى الآن عن الصفقات الجديدة والقائمة ومن يجلس ومن يرحل".

"لم نستقر على أي أسم بخصوص المعارين العائدين إلى الأهلي، من سيعود ومن سيرحل ومن سيخرج كمعار مرة أخرى، لم نحدد أيا من ذلك حتى الآن".