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حسام حسن يحكي - كيف ترك الأهلي.. ' على هؤلاء الحديث قبل وفاتنا جميعا '

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حسام حسن يحكي - كيف ترك الأهلي.. ' على هؤلاء الحديث قبل وفاتنا جميعا ' حسام حسن يحكي - كيف ترك الأهلي.. ' على هؤلاء الحديث قبل وفاتنا جميعا '

طالب حسام حسن نجم الأهلي السابق والمدير الفني للمصري الحالي مسؤولي الفريق الأحمر السابقين بكشف أسباب رحيله مع إبراهيم حسن توأمه في عام 2000.

وانتقل التوأم بعد انتهاء عقده مع الأهلي إلى الزمالك في موسم 2000 وحصد 10 بطولات مختلفة.

وروى حسام حسن عبر قناة ON TV كواليس رحيله عن الأهلي، والتي نفى فيها أن يكون رفض الإدارة التجديد لتوأمه إبراهيم حسن هو سبب رحيلهما.

وما يلي على لسانه:

"في الموسم الأخير لي مع الأهلي، طلبني مسؤولين في نادي العين.. كنا في قمة تألقنا بعد تسجيلي ثلاثة أهداف مع منتخب في بطولة نيجيريا من إجمالي أربعة أهداف".

"تحدث معي مسؤولي العين فقلت لهم إن الأهلي لن يوافق على رحيلي.. لكنهم أخبروني أن حسن حمدي وافق وتم توقيع العقود. هذا حدث وأنا في نيجيريا!"

"علمت أن النية مبيتة للاستغناء عنّا.. عموما ذهبت للعين وعدت لاستكمال الموسم وسجلت أكثر من هدف بعد العودة".

"فوجئت أن الموسم انتهى وعقدي أيضا ولم يتحدث معي أحد.. من الطبيعي إذا أرادوا الإبقاء عليك سيتحدثون معك، هذا لم يحدث".

"كنت قائدا لمنتخب مصر والأهلي.. وأعتقد أنني وإبراهيم أحد قادة الأهلي عبر التاريخ، فمن حقنا أن يخرج أحدا ويقول لنا شكرا".

"للعلم، كنت أقول أنا وإبراهيم حسن إننا يتبقى لنا عاما في الملاعب ونعتزل.. فقط تحدثوا معنا وقولوا لنا شكرا على الأقل وإذا أردتم مباراة اعتزال سنقيمها لكما، هذا لم يحدث أيضا".

"أتمنى من المسؤولين الباقون على قيد الحياة أن يتحدثوا ويوضحوا الحقيقة للجميع قبل وفاتنا جميعا".

"في الموسم الأخير لي، كنت هدافا للمنتخب وللأهلي.. وبعد رحيلي حصدت البطولات وتألقت مع الزمالك، هذا دليل على أنني كنت قادرا".

"لم نتخيل أننا سنرحل عن الأهلي، وفي مخيلتنا أنه عام واحد ونعتزل وقيل في الإعلام أن الإحلال والتجديد بدأ وبالطبع هي أقاويل صادرة من الإدارة.. لكن كان بداخلنا إرادة بعد سوء المعاملة التي حدثت والتجاهل بعد نهاية العقد".

"لم أكن لأغامر بالانتقال لفريق بحجم الزمالك وجماهيره إذا كنت غير قادر لأنني إذا فشلت سأخسر الجمهورين.. لكننا توكلنا على الله ونجحنا".

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