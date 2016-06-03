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بالفيديو - إنجلترا تفوز على البرتغال وديا قبل اليورو

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بالفيديو - إنجلترا تفوز على البرتغال وديا قبل اليورو بالفيديو - إنجلترا تفوز على البرتغال وديا قبل اليورو

(إفي): أحرز كريس سمولينج هدفا من ضربة رأس قبل النهاية ليمنح إنجلترا الفوز في ملعب ويمبلي على البرتغال التي غاب عنها نجمها كريستيانو ونالدو لتعافيه من الإصابة ولعبت المباراة بعشرة لاعبين لنحو ساعة.

ولعبت البرتغال بتحفظ بعد طرد برونو ألفيش في الدقيقة 35 بعد التحامه العنيف مع هاري كين في وسط الملعب ليطرد ببطاقة حمراء مباشرة.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، حول سمولينج برأسه ضربة ركنية من الجهة اليسرى نفذها رحيم ستيرلنج الذي حل بديلا لجيمي فاردي، ليودعها الشباك في ظل خروج الحارس روي باتريثيو.

ويمنح هذا الفوز منتخب "الأسود الثلاثة" الثقة قبل خوض البطولة في فرنسا بخط هجوم مرعب يضم الثلاثي واين روني وهاري كين وجيمي فاردي.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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