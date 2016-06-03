حظك اليوم برج الجدى الجمعة 3/6/2016

الجدى على الصعيد المهني:

> الأجواء المتوترة تسيطر على طبيعة العمل هذه الفترة، عليك أن تتحلى بالمرونة والصبر ولا تنسى أن الذكاء هو الحل الوحيد الذى يساعد على التخلص من ضغوط العمل، خاصة إن كان الوقت يتطلب منك إنجاز مهام بعينها، حاول أن تكون أهدأ من ذلك. على الصعيد العاطفي:

> قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك، وهذا هو ما سوف تفهمه بوضوح اليوم. لقد حان الوقت للاستماع إلى الصوت الداخلى الخاص بك وتعطى لنفسك الحب والاحترام الذى يستحقونه. ثم، أنك لن تضطر إلى الخروج بحثا عن الحب. بدلا من ذلك، سوف تجلب لك ثقتك بنفسك الحب الحقيقي. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> حالتك الصحية جيدة، لكن الإفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل، الرياضة هى الحل المثل لتستعيد قوتك الذهنية والبدنية، الأطعمة الطازجة والمشروبات الطبيعية ستكون من أسرار حفاظك على قوتك البدنية. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

> يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يعانى فيها من مشكلات فى العمل، الأمور ستحل قريبًا لكن الحاجة إلى المرونة ستعطيه قدر كبير من الإنجاز وإطلاق الأفكار الجديدة التى ستوصله للترقيات سريعًا وتجعله أقرب للتولى المناصب الكبيرة.

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شبكةعيونالإخبارية

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