عبور 227 سفينة قناة السويس بحمولة 13.8 مليون طن خلال خمسة أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت عبور 227 سفينة بحمولة 13 مليون و800 ألف طن بضائع متنوعة من الاتجاهين، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية من الأحد وحتى أمس الخميس، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 102 سفينة بحمولة 6 مليون و500 ألف طن، كما عبرت من الجنوب 125 سفينة بحمولة 7 مليون و 300 طن.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الأحد عبرت القناة 45 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EVELYN MAERSK بحمولة 182 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول APL SENTOS التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 164 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية CMA CGM NEVADA بحمولة 147 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB بحمولة 163 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الثلاثاء عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 23 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MUNKEBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC LONDON بحمولة 182 ألف طن.

وأوضحت التقارير أن يوم الأربعاء شهد عبور 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 14 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC DANIT بحمولة 158 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و700 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية THALASSA PATRIS بحمولة 153 ألف طن.

كما عبرت أمس الخميس، 54 سفينة قناة السويس من كلا الاتجاهين، بحمولة 3.4 مليون طن، بواقع 25 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.8 مليون طن، و29 سفينة من الجنوب عن طريق المجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات بلغت 1.6 مليون طن، وجاءت سفينة الحاويات البنمية "MSC Emanuiفى صدارة الحمولات العابرة للقناة من الشمال قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بحمولة تقدر بـ 156 ألف طن، ومن الجنوب، كانت على رأس قائمة أكبر الحمولات عبوراً سفينة الحاويات الليبيرية MSC RAVENNA بحمولة 157 ألف طن.

- مميش: قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية بعبور 54 سفينة بإجمالى 3.4 مليون طن

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