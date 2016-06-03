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طرح وجبة "كون فطارك" بـ30 جنيه و"كون سحورك" بـ15 جنيه أول أيام شهر رمضان

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طرح وجبة "كون فطارك" بـ30 جنيه و"كون سحورك" بـ15 جنيه أول أيام شهر رمضان طرح وجبة "كون فطارك" بـ30 جنيه و"كون سحورك" بـ15 جنيه أول أيام شهر رمضان
أكد عادل الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والمشرف على شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، أن وجبة "كون فطارك" سيتم طرحها أول أيام شهر رمضان فى معارض "أهلاً رمضان"، وفروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪ فى مكوناتها مقارنة بأسعار السلع فى السوق الحر.

وأضاف الخطيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وجبة "كون فطارك" لم تعرض حتى الآن انتظاراً لدخول شهر رمضان، لافتاً إلى أن الوجبة تكفى أربعة أشخاص بـ30 جنية فقط، والمستهدف منها تكوين وجبة اقتصادية فى رمضان تكفى أربعة أشخاص، وتتكون الوجبة من دجاجة وبجانبها أرز ونوع من أنواع الخضار.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيتم طرح وجبة "كون سحورك" فى جميع المنافذ التابعة لوزارة فى أول أيام شهر رمضان أيضاً بسعر ١٥ جنيه.

وزير التموين يعلن مد معرض مبادرة أهلا رمضان 10 أيام

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مصر 365

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