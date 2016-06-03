معهد الفلك: هلال رمضان بسماء القاهرة الأحد المقبل وغرة الشهر الكريم الإثنين

أكد الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة يوم الرؤية الشرعية له من جانب دار الافتاء والمعهد بعد حدوث الاقتران يوم الرؤية الشرعية الموافق يوم الأحد المقبل 5 يونيو فى تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى .

وأضاف الدكتور حاتم عودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان مولد الهلال يعني ان يوم الرؤية هو نهاية الشهرى الهجرى حيث سيكون نهاية شهر شعبان حيث سيبلغ طوله بذلك 29 يوما فقط وبالتالي تكون غرة الشهر الهجرى الجديد شهر رمضان يوم المقبل .

وأوضح الدكتور حاتم عودة، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء كل من مكة المكرمة وبعد غروب شمس ذلك اليوم، "يوم الرؤية فى تلك البلدان"، لمدة 22 دقيقة وفى محافظة القاهرة لمدة 19 دقيقة وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 19 إلى 23 دقيقة ، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 13 إلى 34 دقيقة.

وبالنسبة لطول شهر رمضان فقال عودة إن طوله سيبلغ 30 يوما حيث ستكون نهايته يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو المقبل .

معهد العلوم الفلكية: المصريون يصومون 464 ساعة و17 دقيقة خلال شهر رمضان.. متوسط عدد ساعات الصوم ستبلغ 15 ساعة و49 دقيقة.. أطول الأيام الخميس 23 يونيو بـ 15 ساعة و 52 دقيقة .. ومدة الشهر الكريم 30 يوما

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