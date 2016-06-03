حظك اليوم برج الأسد الجمعة 3/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> الإنصات إلى حديث الزملاء الأكبر منك عمرًا يفيدك جدًا، وينمى خبراتك فى مجال العمل، لا يمكن أن تعتمد على كفاءتك الشخصية طوال الوقت، فأول فوائد العمل هى اكتساب خبرات جديدة وتنمية مهارات موجودة مسبقًا، تعامل مع المهام الجديدة فى العمل على إنها اختبارات، لابد أن تثبت فيها قدراتك حتى تصل إلى أهدافك بخطوات منظمة. الأسد على الصعيد العاطفي:

> الذكاء والغموض وقوة الشخصية من أبرز الأشياء التى تقتحم قلب مولود الأسد بسهولة، لكن هناك صفات أهم يجب أن تتوافر فى شريك الحياة، بالإضافة إلى الذكاء من أبرزها القدرة على التعامل مع طبيعة الأسد التى تحتاج إلى مزيد من الثقة والمرونة فى التعامل حتى تتأقلم على العلاقة بشريك الحياه، وتتجنب كثير من المشكلات لن تتغلب عليها بوجود الذكاء فقط. الأسد على الصعيد الصحى:

> كثير من المشكلات الصحية تواجهك فى الفترة القادمة بسبب التحامل على نفسك والاستهتار بالمشكلات الصحية القديمة، تأجيل زيارتك للطبيب تزيد من تفاقم المشكلات وتجعل الأمور معقدة ويصعب حلها، تعلم من أخطائك ولا تكررها حتى تتجنب مواجهة الأعراض المرضية. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، لكن يسعى أن يثبت نفسه فى مجال العمل ويطور من أدائه المهنى بتعلم أشياء جديدة، والتمركز حول صفات معينة تربطه بشريك الحياة، يقلص من فرص تطور علاقته، لذلك فإن التعرف على صفات أكثر يوطد من العلاقة ويجعلها أكثر عمقًا.

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شبكةعيونالإخبارية

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