حظك اليوم برج الثور الجمعة 3/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> البحث عن مخرج فى الأزمات المهنية من اهم مميزات مولود الثور التى تجعله متميزاً فى مجاله، حيث تعرف جيداً طبيعة مولود الثور كيف تتعامل مع المشكلات وكيف تديرها وتخرج منها منتصرة، بعيداً عن العناد الذى يكون سيد الموقف فى كثير من الأحيان لكن التدبر فى الغالب ينتصر. على الصعيد العاطفي:

> حالة من حالات التوتر والقلق تسيطر عليك عند لقائك بالحبيب، بسبب إخفاء كثير عن أسرار حياتك التى دائماً ما تسبب لك مشكلات فى ظهورها لشريك حياتك، تحتاج إلى مصارحة نفسك أولاً حتى تعرف أن الكذب لن يفيدك لاحقاً، فقط التزم بالصراحة. برج الثور على الصعيد الصحي:

> بعض الأمراض المزمنة تزعجك من جديد خلال الأيام القليلة الماضية ولكن اليوم سوف تكتشف طريقة مرضية للتعامل مع هذه المشاكل. انتبه فقط إلى أن هذا الأسلوب سوف يستغرق وقتا طويلا ويحتاج بعض الصبر من أجل أن يكون فعالا، ولكن إذا كنت تتبع حمية صارمة، سوف تكون قادرا على التخلص من هذا الألم المزمن المؤلم إلى حد كبير. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات التوتر والضغط النفسى بسبب مشكلاته المتكررة وأزماته مع شريك حياته، يحتاج على كثير من الثقة فى النفس والتعامل بشكل أكثر وضوحاً حتى تحل بعض من المشكلات.

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شبكةعيونالإخبارية

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