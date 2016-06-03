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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 3/6/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

العذراء على الصعيد المهني:
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من المحتمل أن تتلقى بعض النصائح المهنية القيمة اليوم من شخص قريب منك وإذا استمعت إليها يمكن أن يكون لها أثر إيجابى على مستقبلك، تحتاج إلى النظر بجدية فى إيجابيات وسلبيات الاتجاه الذى تأخذه حياتك المهنية، كن أكثر انصاتاً للمحيطين هذه الفترة.

على الصعيد العاطفي:
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مجموعة من المشكلات مع شريك حياتك، يعتبر الحنين إلى الماضى وعدم القدرة على تحديد طبيعة مشاعرك حتى الآن أهم أسبابها، استمع إلى حدثك ولا تجعل نفسك عرضة للمشكلات التى ستعصف بقلبك قريباً جداً التزم بقراراتك ولن تندم عليها.

على الصعيد الصحي:
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حالة من التوتر وسوء التصرف تسيطر عليك، الضغوط النفسية تجعل وضعك الصحى مذبذب،تعانى من ألام القولون العصبى، وارتفاع فى ضغط الدم، وتحتاج إلى قدر كبير من الراحة حتى لا تجد نفسك غير قادر على تحمل هذه الآلام.

توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التوتر فى العمل، بسبب مشكلات بسيطة تؤثر على الأداء المهنى، وتتعامل مع شريك حياتك بشكل غريب بسبب حالة النوستالجيا التى تؤثر عليه منذ فترة طويلة، تحتاج على إعادة تحديد مواقفك تجاه عدد من الأشخاص ولا تنخدع فى مظاهر كثير من الأفراد.
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مصر 365

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