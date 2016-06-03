حظك اليوم برج السرطان الجمعة 3/6/2016

السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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التظاهر بالقوة طوال الوقت أمام المقربين منك، والتعامل مع المشكلات المعقدة فى العمل بشىء من الاستهتار يزيد من حجم المشكلة ولا يعالجها، إعطاء الأشخاص قردهم الحقيقى، والتعامل مع الرؤساء بتقدير لأوامرهم فى نطاق العمل، يكسبك تعاطفهم معك وستجد عوناً منهم لحل أعتى المشكلات.مولود السرطان يعتبر عن مشاعره هى مركز الكون، ومن خلالها يصدر أحكامه على أى شىء، ويتعامل بها مع الأشخاص، لذلك يجد شريك حياة السرطان سهولة ومتعة فى التعامل معه، فقط إن قدر حجم مشاعره وأهميتها، وتعامل معها باهتمام وحكمة وتقدير لاندفاعها فى بعض الأوقات.علامات الإرهاق لن تفارق وجسك منذ فترة، تتعامل مع ساسعات يومك بشكل عكسى فالسهر طوال الليل والنوم طوال النهار، لن يعطى جسمك الفائدة الإلهية التى خلقها الله، ويترتب على ذلك مشكلات فى الناحية الغذائية ومشكلات فى التركيز وعلامات مرضية مثل الصداع المزمن وآلام العظام وضعف النظر.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان ان يعيش فترة عصيبة هذه الأيام خاصة إنه يتعامل بشكل خاطئ مع مشكلات العمل، يجب أن تستمع إلى نصائح رؤسائك فى العمل وتعمل بها حتى تجد حلول لكثير من المشكلات، واحرص على عدم التخلى عن مشاعرك التى تتعامل بها مع الأشخاص حتى لا تفقد جزءاً كبيراً من جمال شخصيتك.