المترو يعلن عن عودة حركة الخط الثالث لطبيعتها بعد إصلاح تحويلات العتبة

أعلن المهندس سامى عبد التواب مساعد رئيس شركة المترو عودة حركة الخط الثالث لطبيعتها على كامل الخط، بعد إصلاح عطل تحويلات محطة العتبة.

وقال عبد التواب لـ"اليوم السابع" إن الحركة عادت لطبيعتها بين محطتى العتبة وباب الشعرية بعد توقفها فى أعقاب عطل التحويلات.

>

توقف الخط الثالث للمترو من العتبة لمحطة باب الشعرية بسبب عطل بالتحويلات

>