وزير الثقافة يتفقد موقع حريق شركة مصر للصوت و الضوء بشارع الهرم

زار الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة موقع حريق شركة مصر للصوت و الضوء بجوار سينما رادوبيس بشارع الهرم، للوقوف على ملاباسات الحريق الذى نشب فى مجموعة من الديكورات وحى شعبى واستوديوهات بالمكان.

جدير بالذكر أن غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بشارع الهرم، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميدان هانى سعيد مدير ووسيم شاهين والمقدم محمد عبدالهادى والرائد أحمد غانم وياسر سرور وأحمد عبد النعيم ضباط الحماية المدنية والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق.

>النيران التهمت استوديوهات وديكورات.. 20 سيارة إطفاء تسيطر على حريق شركة مصر للصوت والضوء بالهرم

http://www.youm7.com/story/2016/6/2/20-سيارة-إطفاء-تسيطر-على-حريق-شركة-مصر-للصوت-والضوء-بالهرم/2746048#