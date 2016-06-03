غدا.. نظر دعوى النفقة المقامة ضد هالة فاخر ونجلها

تنظر محكمة الأسرة بمصر الجديدة، غدا السبت، تأجيل دعوى النفقة المقامة من طليقة نجل الفنانة هالة فاخر ضدها وضد نجلها ووالد طليقها "أيمن حسين صدقى"، والتى تطالبهم فيها بالإنفاق على ابنتها "جاسمين"، وذلك بعد تأجليها للتحرى عن دخل الفنانة.

وكانت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر قد تقدمت بطلب رقم 100 لسنة ٢٠١٦ إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى ووالده، وطالبت فيه بإلزامهم بنفقة نجلتها "جاسمين"، التى تعانى من ضيق فى التنفس ومشاكل صحية بعد تهربهما من الإنفاق على صغيرتها.

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