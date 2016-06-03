إخماد حريقين منفصلين فى مزرعة نخيل ومخزن كرتون بالخارجة

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريقين منفصلين بمزرعة نخيل بقرية الجزائر على مساحة فدانين وحريق أخر بمخزن كرتون بإحدى الحدائق بمنطقة طريق الداخلة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقعى الحريق حتى تمت السيطرة عليهما دون خسائر فى الأرواح أو إصابات وتحرر محضرين وأحيلا الى النيابة للتحقيق .

ورد اخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن المحافظة، يفيد بوقوع حريق محدود بمزرعة نخيل بقرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة على مساحة فدانين وتم الدفع بسيارت لموقع الحريق وتمت السيطرة عليها ،كما ورد اخطار أخر يفيد بنشوب حريق بمخزن كرتون بإحدى الحدائق العامة بمنطقة طريق الداخلة، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق السكنية.

- حريق يلتهم مزرعة نخيل على مساحة 10 أفدنة بالخارجة دون خسائر فى الأرواح

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