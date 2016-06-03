درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بجميع محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً، لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهاراً على شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية غربية شمالاً، وشمالية شرقية جنوباً خفيفة إلى معتدلة تنشط جنوباً مثيرة للرمال والأتربة وعلى جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

>القاهرة 30 43

>الإسكندرية 25 37

>مطروح 23 34

>بورسعيد 25 35

>دمياط 25 34

>بلطيم 27 39

>الإسماعيلية 29 43

>السويس 29 43

>العريش 18 35

>نخل 20 40

>طابا 22 41

>الطور 27 38

>مرسى علم 25 43

>الغردقة 29 45

>شرم الشيخ 30 44

>رفح 18 35

>كاترين 22 34

>سيوة 25 44

>المنيا 29 43

>الفيوم 29 43

>رأس سدر 31 43

>أبوسمبل 30 44

>وسط الدلتا 29 42

>أسيوط 29 44

>سوهاج 30 45

>الأقصر 30 45

>أسوان 31 46

>شلاتين 25 41

>حلايب 27 39

>الوادى الجديد 30 45

>قنا 30 45

>نويبع 28 39

>السلوم 23 36

الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

>

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة