النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق"الصوت والضوء" بالهرم

انتدبت نيابة الهرم، رجال المعمل الجنائى للانتقال إلى مكان حريق شركة مصر للصوت والضوء بشارع الهرم، لكشف ملابسات الحريق وإعداد تصور فنى حول بداية الحريق ونهايته، وحول وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقررت تشكيل لجنة فنية من مهندسى محافظة القاهرة لإعداد تقرير حول التلفيات والخسائر جراء الحريق ، كما كلفت النيابة الأجهزة الامنية بالجيزة بسرعة التحريات ومن المقرر إستدعاء المسئولين عن الشركة لسؤالهم فى الحادث .

وتمكن رجال الدفاع المدنى بالجيزة من السيطرة على حريق هائل على مساحة 3 آلاف متر نشب فى شركة مصر للصوت والضوء بشارع الهرم والتهمت النيران مجموعة من الاستوديوهات والديكورات والأشجار وقام رجال الدفاع المدنى بعمليات محاصرة النيران من كل الاتجاهات وتمت عملية السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بشارع الهرم، وانتقلت 20 سيارة إطفاء إلى المكان و3 خزانات مياه وتمت عملية الإخماد وتبين الحريق اندلع فى ظهر مبنى سينما رادوبيس، وامتد إلى داخل مدينة السينما بالهرم، وطال مجموعة من الأستوديوهات و المكاتب الإدراية بالمبنى والديكورات التى كانت موجودة بحديقة الشركة، ثم انتشرت النيران فى مساحة كبيرة من الأشجار والحشائش والنخيل وبعض تجهيزات العروض الفنية بالحديقة، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

- 20 سيارة إطفاء تسيطر على حريق شركة مصر للصوت والضوء بالهرم

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