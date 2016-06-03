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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 3/6/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

على الصعيد المهني:
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أنت فى حالة ذهنية سليمة وسوف تكون قادرًا على التركيز كثيرًا فى عملك اليوم كنت قد تكون قادرًا على تحقيق أفضل الصفقات التجارية فى حياتك المهنية ولكن عدم وجود دعم من رؤسائك قد يعيقك، حاول إقناعهم بوجهة نظرك وكل الأمور سوف تسير على ما يرام.

الجوزاء على الصعيد العاطفي:
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التودد إلى قلب الحبيب بعدد من الطرق المختلفة التى تبتعد عن الشكل الروتينى للعلاقات تجعل شريك حياتك منبهراً بتفانيك فى حبهن وتحتاج إلى التعامل مع شريك حياتك باهتمام أكثر من ذلك، لا تجعل المشكلات بينكم تتفاقم وتفكر بعدها كيف تصلح أخطائك.

الجوزاء على الصعيد الصحى:
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الحاجة إلى الراحة والاسترخاء ضرورة مُلحة هذه الفترة، والتخلى عن متابعة السوشيال ميديا طوال اليوم سيجنبك خطر الإصابة بإدمان الإنترنت، حاول ان تتعامل مع الإنترنت بشىء من الحذر أكثر من ذلك واستوعب غنه قد يؤثر على صحتك فى أحد الأيام.

التى توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة من حالات التفكير الكثير التى تزيد من قدرته على الإبداع فى عمله، لكن قد يؤثر عليه بعض المشكلات التى تواجه فى رؤسائه فى العمل، الفترة القادمة ستشهد كثير من الترقيات والتحسن فى أحوالك المالية.
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مصر 365

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