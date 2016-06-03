برج الحوت حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:إذا كنت واثقا من خبراتك وقدراتك فستتغير حياتك المهنية إلى نحو أفضل بكثير، فضع المزيد من التركيز فى التخطيط لمشروع جديد يجعلك أكثر نجاحًا.
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على الصعيد العاطفي:حياتك العاطفية هادئة ومستقرة لحد كبير، فعليك أن تكون حريصا لتظل حياتك كذلك دائمًا، خطط مع شريكك لقضاء سهرة ساحرة ربما فى أحد الأماكن الهادئة.
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برج الحوت على الصعيد الصحي:على مواليد برج الحوت أن يضعوا الحالة الصحية فى أولوياتهم، فلا تتجاهل "الصحة" وتجنب تمامًا العادات السيئة التى تتمسك بها منذ فترة طويلة مثل تناول الوجبات السريعة بكميات كبيرة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان تكون أكثر صراحة ووضوح فلا تخفى ما يدور بتفكيرك حتى تتخلص من المشاكل التى تحيطك.
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