برج الحوت حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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إذا كنت واثقا من خبراتك وقدراتك فستتغير حياتك المهنية إلى نحو أفضل بكثير، فضع المزيد من التركيز فى التخطيط لمشروع جديد يجعلك أكثر نجاحًا.حياتك العاطفية هادئة ومستقرة لحد كبير، فعليك أن تكون حريصا لتظل حياتك كذلك دائمًا، خطط مع شريكك لقضاء سهرة ساحرة ربما فى أحد الأماكن الهادئة.على مواليد برج الحوت أن يضعوا الحالة الصحية فى أولوياتهم، فلا تتجاهل "الصحة" وتجنب تمامًا العادات السيئة التى تتمسك بها منذ فترة طويلة مثل تناول الوجبات السريعة بكميات كبيرة.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان تكون أكثر صراحة ووضوح فلا تخفى ما يدور بتفكيرك حتى تتخلص من المشاكل التى تحيطك.