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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 3/6/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

على الصعيد المهني:
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إذا كنت واثقا من خبراتك وقدراتك فستتغير حياتك المهنية إلى نحو أفضل بكثير، فضع المزيد من التركيز فى التخطيط لمشروع جديد يجعلك أكثر نجاحًا.

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية هادئة ومستقرة لحد كبير، فعليك أن تكون حريصا لتظل حياتك كذلك دائمًا، خطط مع شريكك لقضاء سهرة ساحرة ربما فى أحد الأماكن الهادئة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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على مواليد برج الحوت أن يضعوا الحالة الصحية فى أولوياتهم، فلا تتجاهل "الصحة" وتجنب تمامًا العادات السيئة التى تتمسك بها منذ فترة طويلة مثل تناول الوجبات السريعة بكميات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان تكون أكثر صراحة ووضوح فلا تخفى ما يدور بتفكيرك حتى تتخلص من المشاكل التى تحيطك.
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مصر 365

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