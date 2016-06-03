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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 3/6/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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حياتك المهنية مهددة بنسبة كبيرة هذه الفترة وخاصة بعد وجود الكثير من الاضطرابات حولك، فكن هادئ فى ردود افعالك واتخاذ قراراتك.

على الصعيد العاطفي:
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الحياة العاطفية تأخذ من اهتمامك مساحة كبيرة، فشريكك الذى يدعمك دائما ينتظر منك المزيد من الاهتمام فلا تتجاهله.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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الحالة الصحية لمواليد برج الحمل مضطربة لحد كبير حيث تتجاهل دائما الاهتمام بها فعليك أن تتبع الأسس الصحية السليمة مثل غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام، وتأخذ قسط كافى من الراحة .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن الفترة المقبلة فى حياتك يسودها الاستقرار، وعليك إلا تبرز نقاط الضعف فى شخصيتك .
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مصر 365

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