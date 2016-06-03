برج العقرب حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:حياتك المهنية جيدة جدا فأنت شخص تعلم جيدا كيف تدير أمورك المهنية وتستفيد من امكانياتك على أكمل وجه.
>
على الصعيد العاطفي: حياتك العاطفية مضطربة لحد كبير فلا تكن أنانيا مع شريكك وأعلم جيدًا أنه يسعى دائمًا لدعمك والوقوف بجانبك، فلا تتجاهل مجهوداته ومحاولاته، فتمسكه الدائم بك واضح بكل تصرفاته.
>
برج العقرب على الصعيد الصحي:على مواليد برج العقرب الاهتمام بصحتهم، وعليك أن تعلم أن الحالة الصحية مرتبطة بنسبة كبيرة بالحالة النفسية، فعليك أن تصفى ذهنك وتكون أكثر هدوءا وتتخلى تمامًا عن عصبيتك.
>
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الاضطرابات ستحيطك الفترة المقبلة بنسبة أكبر على الصعيد العائلى فكن على قدر المسئولية .
>
>