برج العقرب حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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حياتك المهنية جيدة جدا فأنت شخص تعلم جيدا كيف تدير أمورك المهنية وتستفيد من امكانياتك على أكمل وجه.حياتك العاطفية مضطربة لحد كبير فلا تكن أنانيا مع شريكك وأعلم جيدًا أنه يسعى دائمًا لدعمك والوقوف بجانبك، فلا تتجاهل مجهوداته ومحاولاته، فتمسكه الدائم بك واضح بكل تصرفاته.على مواليد برج العقرب الاهتمام بصحتهم، وعليك أن تعلم أن الحالة الصحية مرتبطة بنسبة كبيرة بالحالة النفسية، فعليك أن تصفى ذهنك وتكون أكثر هدوءا وتتخلى تمامًا عن عصبيتك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الاضطرابات ستحيطك الفترة المقبلة بنسبة أكبر على الصعيد العائلى فكن على قدر المسئولية .