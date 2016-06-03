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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 3/6/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

على الصعيد المهني:
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حياتك المهنية جيدة جدا فأنت شخص تعلم جيدا كيف تدير أمورك المهنية وتستفيد من امكانياتك على أكمل وجه.

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية مضطربة لحد كبير فلا تكن أنانيا مع شريكك وأعلم جيدًا أنه يسعى دائمًا لدعمك والوقوف بجانبك، فلا تتجاهل مجهوداته ومحاولاته، فتمسكه الدائم بك واضح بكل تصرفاته.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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على مواليد برج العقرب الاهتمام بصحتهم، وعليك أن تعلم أن الحالة الصحية مرتبطة بنسبة كبيرة بالحالة النفسية، فعليك أن تصفى ذهنك وتكون أكثر هدوءا وتتخلى تمامًا عن عصبيتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الاضطرابات ستحيطك الفترة المقبلة بنسبة أكبر على الصعيد العائلى فكن على قدر المسئولية .
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مصر 365

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