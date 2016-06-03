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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 3/6/2016 برج الدلو حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

على الصعيد المهني:
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حياتك المهنية تسير بشكل جيد، فكن حذر ممن حولك ولا تعطى المزيد من الثقة فى من لا يستحق، عليك أن تعمل بقدر أكبر من التركيز حتى تصبح أكثر تميزا.

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية متوترة قليلاً فعليك أن تصلح علاقتك مع شريكك، حتى لا تطور هذه الاضطرابات وتكثر المشاكل بينكما، فكن الشخص الرومانسى الحالم الذى كان يحلم شريكك أن يجده دائمًا.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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الحالة الصحية لمواليد برج الدلو بها تحسن ملحوظ وستتأكد من ذلك بعد ان يعلن الطبيب الخاص بك انك أصبحت أفضل من زى قبل، لكن عليك بتناول الفواكه التى تحتوى على فيتامين c.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك قادر على كسر حاجز الملل الذى سيطر عليك الفترة الماضية، فلا تتردد فى التنزه مع أحد الأصدقاء أو الذهاب للسينما لمشاهدة فيلم جديد.
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مصر 365

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