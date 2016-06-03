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حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 3/6/2016

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حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 3/6/2016 حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 3/6/2016

لبرج الميزان:
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:
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هذا البرج يعانى من الازدواجية والهوائية وتقلب المزاج والمشاعر، لذلك لا داعى للتردد أن الانصات لهذه الصفات التى لا تجلب له سواء المشاكل خاصة فى العمل والتركيز هو المطلوب طوال الفترة السابقة.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:
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الحياة العاطفية ستشكل عامل ضغط على أبناء هذا البرج وستقودهم إلى مشاكل نفسية كبيرة لذلك يفضل أن يهدأوا قليلا ويأخذوا إجازة من الحب ينفصلون عن حبيبهم فترة قليلة حتى يضمنوا أن كل قراراتهم ستكون صحيحة.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:
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الحياة الصحية ستؤثر عليهم سلبا فى هذه الفترة، وذلك بسبب الضغوط التى سيتعرضون لها فى مجال عملهم، فمن الممكن أن يعانون من بعض الأعراض العصبية مثل الصداع لكن لا داعى للقلق فهى مجرد أعراض زائلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
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مشاكل عديدة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية بسبب تقلب مزاجهم وهكذا الحب سيسير على هذا المنوال ويجب ان يراعوا تعليمات الأطباء.
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مصر 365

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