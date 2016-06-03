حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 3/6/2016

حظك اليوم لبرج الميزان:

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

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هذا البرج يعانى من الازدواجية والهوائية وتقلب المزاج والمشاعر، لذلك لا داعى للتردد أن الانصات لهذه الصفات التى لا تجلب له سواء المشاكل خاصة فى العمل والتركيز هو المطلوب طوال الفترة السابقة.الحياة العاطفية ستشكل عامل ضغط على أبناء هذا البرج وستقودهم إلى مشاكل نفسية كبيرة لذلك يفضل أن يهدأوا قليلا ويأخذوا إجازة من الحب ينفصلون عن حبيبهم فترة قليلة حتى يضمنوا أن كل قراراتهم ستكون صحيحة.الحياة الصحية ستؤثر عليهم سلبا فى هذه الفترة، وذلك بسبب الضغوط التى سيتعرضون لها فى مجال عملهم، فمن الممكن أن يعانون من بعض الأعراض العصبية مثل الصداع لكن لا داعى للقلق فهى مجرد أعراض زائلة.مشاكل عديدة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية بسبب تقلب مزاجهم وهكذا الحب سيسير على هذا المنوال ويجب ان يراعوا تعليمات الأطباء.