بالفيديو والصور.. وزير البيئة يكرم "اليوم السابع": يذكر الأخطاء والإيجابيات

كرم منذ قليل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، الزميل محمد محسوب الصحفى بمؤسسة "اليوم السابع"، خلال الاحتفالية التى تنظمها الوزارة بمناسبة اليوم العالمى للبيئة، لدور المؤسسة الفعال فى رفع الوعى البيئى لدى المصريين.>وقال الوزير: محمد محسوب ينتقد الوزارة، ويتمتع بمصداقية، ويذكر الأخطاء والإيجابيات، ونحن نقدر الإعلام الحر سواء المؤيد أو المعارض، طالما أنه يدقق المعلومات وليس لدينا مشاكل مع الإعلام".

يذكر أن الاحتفالية أقيمت بحضور رئيس لجنة بالبرلمان ومدير شرطة المسطحات، والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة، وعدد من منظمات المجتمع المدنى، وتقام على هامش مشاركة مصر فى اليوم العالمى للبيئة.

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