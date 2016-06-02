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بالفيديو.. خالد صلاح: الشركة المنتجة لـ"ميسترال" انبهرت بأداء الضباط المصريين

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بالفيديو.. خالد صلاح: الشركة المنتجة لـ"ميسترال" انبهرت بأداء الضباط المصريين بالفيديو.. خالد صلاح: الشركة المنتجة لـ"ميسترال" انبهرت بأداء الضباط المصريين
كشف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، كواليس جديدة عن استلام لحاملة الطائرة "الميسترال"، لافتاً إلى أن الشركة الفرنسية المصنعة للحاملة انبهرت بضباط البحرية المصريين.
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>وقال "صلاح" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار"،:"دخلنا الميناء الساعة 6.5 وتصورنا سيلفى مع الميسترال..شعرنا بإحساس طفولى وحالة عيد لامتلاك القوات المسلحة قطعتين من هذه الحاملة".

ولفت صلاح إلى أن الشركة المنتجة للحاملة انبهرت بضباط البحرية بعد استجابتهم للتدريب فى فترة أسرع من الضباط الروس، الذين تدربوا على نفس الطائرة، كما تفاجئوا من معرفة المصريين بكل تفاصيل الحاملة فى فترة زمنية بسيطة، كما اعترفوا أنهم أعادوا التفكير فى طريقة عمل بعض العناصر فى الحاملة بعد ملاحظات المصريين.

وأكد :"يوم سعيد ومبهج وفرحنا من قلوبنا، ونعلم أن كل المصريين مبسوطين بهذا الحدث..المشهد يذكرنا بإحدى مشاهد فيلم صلاح الدين الأيوبى حينما قال حسين رياض "مولانا علمنا كيف نكتب الحرب بالصبر".

وأكد أن ميسترال ستغير موازين القوى بالمنطقة، مضيفاً:"ربما نحتفل بالحاملة منتصف رمضان فى ميناء إسكندرية..لقد شاهدنا طريقة التدريب..والهندسة الفرنسية عظيمة فى هذا البناء، وضباط البحرية استوعبوا الموضوع، ويركزون على المهام الإنسانية".

وكشف أن: " الحاملة قادرة على إجلاء 2000 شخص، إنها تمثل جيش متنقل وتقوم بأعمال مهمة جداً..سلاح دفاع جوى وطيران ومشاة وقوات صاعقة، وبها مستشفى داخلية بها 69 سرير".


>-خالد صلاح ينشر صورًا جديدة له على متن "الميسترال" عبر فيس بوك

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مصر 365

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