أسامة كمال: حوار السيسى له مذاق خاص.. والرئيس قال لى "اسأل فيما تشاء"

أكد الإعلامى أسامة كمال، أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيىس ملىء بالصدق والصراحة، مؤكدًا أن اللقاء سيكون مشوقًا، لأن له دلالات خاصة، نظرًا لأنه تطرق لموضوعات خارجية.

وقال مقدم برنامج "القاهرة360": "نعم تشرفت بلقاء تلفزيونى خاص مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقرب من 100 دقيقة"، مضيفًا: "الحوار مع الرئيس له مذاق ورائحة خاصة".

وأكد، أنه فى بداية اللقاء قال لى الرئيس: "اسأل فى اللى أنت عاوزه"، ولكن عامل الوقت كان الفيصل فى الحوار.

وتابع كمال: "الرئيس أجاب عن جميع أسئلتى"، موجهًا الشكر للرئيس لصراحته وسعة صدره.

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