سامح عاشور من "طلخا": "اللى هيمد إيده على المحامين هنقطعها له"

قال سامح عاشور نقيب محاميى مصر ، خلال كلمته اليوم، أمام الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بنادى محاميى طلخا، بعد أن شهدت اشتباكات بين خارجين عن القانون، وبين المحامين، الثلاثاء الماضى، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 محامين، والقبض على 39 متهما بالاعتداء على مقر النادى.

وقال "عاشور" الذى وقف وسط جموع شباب المحامين، إن كرامة أى محام فى مصر، تساوى كرامة نقابة المحامين، مضيفا أن المحامين هم أكبر عائلة فى مصر، وكلهم يد واحدة، وورائهم نقابتهم الموحدة على قلب مجلس إدارة واحد، ولن أتقدم بأى شكر لأى محامٍ دافع عن النادى، لأنه ذلك شىء مفروض عليه، وهو الدفاع عن بيته، مشددا: "اللى هيمد إيده على المحامين هنقطعها له".

وردد المحامون هتافات مؤيدة لسامح عاشور، نقيب محاميى مصر، مثل "إيد واحدة .. بالروح والدم نفديك يا محاماة، عاشت نقابة المحامين.. عاش اتحاد المحامين".

وقال "عاشور" زرت هذا المكان مرات عديدة، لم أر هذا المكان أفضل ولا أحلى ولا أقوى ولا أجمل من هذا اليوم، فنورها نور المحامين شبابا وشيوخا، فهم الآن من يجملوها برغم الخراب والدمار فى النادى، فالمحاماة وطن لنا جميعا، من أصغرنا لأكبرنا، ونحن من نجمل وطننا، وحينما يسترد أبناؤنا لنا حقًا فنحن نربط على أكتافهم، فهم يدافعون عن الوطن الذى ننتمى له جميعا ألا وهو المحاماة.

وأضاف "عاشور" أن النقابة العامة ملتزمة بإعادة هذا المكان للشكل الذى يليق بالمحاماة والمحامين، وكل من ساهم واشترك أو تظاهر أو حرض أو برر فعل إجراميا على المحامين، مهما كانت مسئوليته لن نتركه حتى يرحل من مكانه، لا تقول مأمور ولا رئيس مباحث، وحتى مدير الأمن، مفيش حد أكبر من المسائلة، ومفيش حد أكبر من المحامين".

وتابع "عاشور"، قلت لمساعد وزير الداخلية مش هنسيب حقنا مع مدير الأمن، ولا المأمور، ولا رئيس المباحث، ولا مع أى مسئول يثبت تورطه فى دماء المحامين، مال المحامين حرام، ودماء المحامين حرام، ونقابة المحامين حرام، وحقنا القانونى فى المحكمة ثابت.

وتابع نقيب المحامين، الزملاء المتهمون هنفضل وراهم لحد ما ناخد حقنا، والقصاص الكامل القانونى، ولا تصالح ولا لف ولا دوران ولا حل، ومن سيتحدث عن هذا الأمر سأحيله للتأديب والتحقيق بالنقابة، وأى محام يحاول يلتف على قرار النقابة العامة فى إلغاء التعاقد أنا هفصله من نقابة المحامين.

وأكد نقيب محامين مصر، أنا شخصيا مسئول عن كل فعل ارتكبه أصغر محام ارتكب أى فعل للدفاع عن نقابة المحامين، واللى هيتسأل ليه عملت كدة، يقول سامح عاشور اللى قالى، دمائى مش أهم من دمائكم، ولا حريتى أهم من حريتكم، وكلها بلاغات كيدية وسننتصر عليها.

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