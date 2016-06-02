وكالة روسية: "ميسترال" تعيد توازن مصر الاستراتيجى فى المنطقة

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن حصول مصر على أول حاملة مروحيات من فرنسا ودخولها فى الخدمة للقوات البحرية المصرية، سيعيد لها التوازن الاستراتيجى فى المنطقة.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن منطقة "تولوز" الفرنسية شهدت مراسم تسليم مصر حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر"، لتنضم إلى قوام القوات المسلحة المصرية، على أن يتم تسليم الحاملة الثانية "أنور السادات" خلال سبتمبر المقبل.

وأوضحت سبوتنيك، أن انضمام حاملتى المروحيات إلى القوات المصرية، جعل مصر الدولة الأولى أفريقيًا وعربيًا التى تمتلك هذا الطراز من الأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء استراتيجيين قولهم: "إن حاملة الطائرات جمال عبد الناصر بالطبع تمثل أهمية كبيرة لمصر، بالإضافة للحاملة الأخرى، التى ستنضم وهى أنور السادات، لما لهما من قيمة استراتيجية".

وتستطيع "الميسترال" حمل 16 مروحية، و6 زوارق إنزال وتحمل 450 فردًا للإنزال البحرى، أى أنها تعد بمثابة قاعدة جوية بحرية متحركة، حيث إن الأسلحة المحملة على الحاملة توفر قدرة هجومية للقوة المعادية لمصر.

وأوضح الخبراء الاستراتيجيون، أن وجود الحاملة سيكون مفيداً جداً، خاصة فى منطقة البحر الأحمر المليئة بالأهداف الاستراتيجية والمصالح القومية، ومضيق باب المندب الذى يتأثر من القلائل بسبب الأزمة اليمنية.

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