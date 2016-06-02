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20 سيارة إطفاء تسيطر على حريق شركة مصر للصوت والضوء بالهرم

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20 سيارة إطفاء تسيطر على حريق شركة مصر للصوت والضوء بالهرم 20 سيارة إطفاء تسيطر على حريق شركة مصر للصوت والضوء بالهرم
تمكن رجال الدفاع المدنى بالجيزة من السيطرة على حريق هائل على مساحة 3 آلاف متر نشب فى شركة للصوت والضوء بشارع الهرم والتهمت النيران مجموعة من الاستوديوهات والديكورات والأشجار وقام رجال الدفاع المدنى بعمليات محاصرة النيران من كل الاتجاهات وتمت عملية السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بشارع الهرم، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميدان هانى سعيد مدير ووسيم شاهين والمقدم محمد عبدالهادى والرائد أحمد غانم وياسر سرور وأحمد عبد النعيم ضباط الحماية المدنية والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق.

وانتقلت 20 سيارة إطفاء إلى المكان و3 خزانات مياه وتمت عملية الإخماد وتبين الحريق اندلع فى ظهر مبنى سينما رادوبيس، وامتد إلى داخل مدينة السينما بالهرم، وطال مجموعة من الأستوديوهات و المكاتب الإدراية بالمبنى والديكورات التى كانت موجودة بحديقة الشركة، ثم انتشرت النيران فى مساحة كبيرة من الأشجار والحشائش والنخيل وبعض تجهيزات العروض الفنية بالحديقة، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.


>مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق شركة الصوت والضوء ومدينة السينما فى الهرم

http://www.youm7.com/story/2016/6/2/مدير-أمن-الجيزة-يصل-موقع-حريق-شركة-الصوت-والضوء-ومدينة-السين/2746010#

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